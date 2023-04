Apostador de Betim saca prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Um apostador de Betim, na Grande BH, ganhou a quantia de R$ 37 milhões no concurso 2578 da Mega-Sena, na semana passada. O prêmio foi resgatado na noite de segunda-feira (3/4), segundo a Caixa Econômica.

No sorteio, realizado na quarta-feira (29/3), foram dois os vencedores. O apostador de Betim dividiu o valor de R$ 75 milhões com outro participante, de Recife (PE). A aposta simples, de R$ 4.50, acertou seis números e foi feita na loteria ‘Pura Sorte’, no bairro Laranjeiras.