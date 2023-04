Justiça determina que BH aumente a passagem de ônibus para R$ 6,90

Justiça determinou que a Prefeitura de Belo Horizonte aumente a passagem dos ônibus nas próximas 24 horas. Atendendo ao pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Justiça mineira determinou que a Prefeitura de Belo Horizonte aumente a passagem dos ônibus nas próximas 24 horas. Atendendo ao pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH), a decisão determina que o poder público aplique a 'fórmula paramétrica', a qual pede que a passagem suba 53%, passando de R$ 4,50 para R$ 6,90.





LEIA MAIS: Gabriel Azevedo pede explicação à Fuad por insinuar aumento de passagens Através do Twitter, o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), afirmou que determinou à Procuradoria do Município que "recorra imediatamente da decisão da Justiça". Veja: Através do Twitter, o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), afirmou que determinou à Procuradoria do Município que "recorra imediatamente da decisão da Justiça". Veja:

Determinei à Procuradoria do Município que recorra imediatamente da decisão da Justiça obrigando a PBH a aumentar a passagem para R$6,90. Conto com a sensibilidade da Câmara para a aprovar o PL que evita o reajuste de 53% das passagens. A população não pode ser prejudicada. %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) April 4, 2023

O aumento da passagem

Em março, as empresas de ônibus sinalizaram a intenção de aumentar as passagens, alegando que estão sem reajuste há cinco anos. O reajuste de 53% foi pedido com base na Fórmula Paramétrica.

Toda a situação aconteceu com o fim do subsídio de R$ 240 milhões, que foi aprovado ano passado, e previa um acordo entre as concessionárias e o poder público, envolvendo o congelamento das tarifas e aumento na frota até março deste ano. Este mecanismo seria temporário, até a situação fosse revista e, oficialmente, alterada.