Fisiculturista vítima de tentativa de feminicídio celebra recomeço em vídeo

Em comemoração ao seu aniversário, a fisiculturista Ellen Otoni, que completou 38 anos, publicou um vídeo que mostra seu processo de recuperação, nessa segunda-feira (3/4). Ela levou quatro tiros no rosto e na nuca depois de uma discussão com o então namorado, Weldrin Lopes de Alcântara, também fisiculturista.

O vídeo contém diversas imagens de Ellen durante seu processo de recuperação, em que chegou a ficar entubada. Na legenda, ela ressaltou que sua história é de milagre, superação, renovação e amor à vida. Ela também comemorou o fim de um ciclo e o início de um novo. “Tô viva! Tô livre! Cada dia mais forte e muito feliz”, publicou.

Em seu vídeo, Ellen mostra momentos de sua recuperação, desde quando esteve internada (foto: Reprodução / Instagram / Ellen Otoni)

A fisiculturista ainda disse ser “privilegiada e abençoada” e chamou 2023 de “ano de renascimento e muita gratidão pela vida”. Ellen ainda agradeceu o carinho dos seguidores. “Vocês fazem parte dessa vitória e desse milagre”, comentou.

Relembre o caso

Na noite de 23 de fevereiro, Weldrin disparou quatro vezes contra a namorada, no Bairro Liberdade, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, os vizinhos disseram ter ouvido uma briga dentro do apartamento do fisiculturista.

Depois dos disparos, eles ouviram Ellen gritar por socorro, enquanto viram o homem fugir do local por um parque. Ellen foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada ao Hospital João XXIII, onde fez sua recuperação.

Quatro dias depois, Weldrin se entregou para a polícia e foi preso preventivamente. Ele chegou a alegar que fez os disparos por legítima defesa, uma vez que Ellen teria o ameaçado de morte em vídeos. Mas a Polícia Civil descartou a hipótese, sob a justificativa que as imagens não foram feitas no dia do crime.