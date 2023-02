Atleta suspeito de atirar 4 vezes na namorada se entrega à polícia em BH

Conforme boletim de ocorrência, vizinhos escutaram a discussão do casal e, logo depois, os disparos de arma de fogo (foto: Redes sociais/Reprodução) O fisiculturista Weldrin Lopes de Alcantara, de 44 anos, suspeito de atirar quatro vezes contra a namorada, de 37, dentro de casa, em Belo Horizonte, se entregou às autoridades nesta segunda (27/2), informou, em comunicado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Conforme registrado no boletim de ocorrência pela Polícia Militar, vizinhos escutaram a discussão do casal e, logo depois, os disparos de arma de fogo. Segundo as testemunhas, o crime foi motivado por uma suposta traição.

Na ocasião, o fisiculturista fugiu a pé pelo Parque do Brejinho, que fica nos fundos dos prédios. Viaturas da Polícia Militar cercaram a área, e um helicóptero com canhão de luz também havia sido mobilizado para tentar localizar o fisiculturista.