VÍDEO: Máquina de construção atravessa muro e arrasta poste, em Brumadinho

Uma máquina de construção patrol perdeu os freios e saiu desgovernada pelas ruas do Bairro Progresso II, em Brumadinho, na tarde desta segunda-feira (27/2). O veículo estava a serviço da Prefeitura e, embora o acidente tenha causado muitos estragos, o motorista e moradores da região não se feriram.

Segundo a Prefeitura de Brumadinho, o veículo pertence à Unicapa, uma empresa que presta serviços de engenharia para o município. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a máquina atravessou o muro, arrastou parte de um poste e só parou quando bateu no muro de uma casa.

Uma câmera de segurança gravou o momento (foto: Reprodução)

As casas atingidas passaram por uma avaliação da Defesa Civil e as obras de reparos dos imóveis serão iniciadas quando a energia elétrica for religada. Ainda segundo a prefeitura, a empresa vai ressarcir todos os danos materiais.