Filho vai passear na casa do pai e é amarrado e torturado no interior de MG

Adolescente que tinha ido visitar o pai foi "castigado" e torturado (foto: João Roberto Nogueira)

Um adolescente de 15 anos, que mora na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi visitar o pai no interior e acabou passando por momentos de terror. O menino foi amarrado e torturado como forma de castigo, pelo próprio pai, em São Sebastião do Paraíso, nesse domingo (26/02).Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido amarrada em um colchão, na sala da casa do pai, no Jardim Europa, com corda nos pés e nos braços. O adolescente teria ficado nessa condição a tarde de domingo e parte da noite, sem beber água ou alimentar-se.O castigo teria sido dado porque o adolescente mexeu no celular do pai e o travou.A PM foi acionada pelo próprio adolescente que, num descuido do pai, conseguiu se soltar e pediu ajuda ao vizinho, que lhe emprestou o celular.Era 19h quando a PM foi acionada. O adolescente contou que o pai ainda tentou cortar a língua dele com um alicate, só que ele não abriu a boca.