Casal surpreende vizinho agredindo a mulher e é esfaqueado

Homem que agredia a mulher e esfaqueou vizinhos fugiu e ainda não foi localizado (foto: PMMG/Divulgação)

Um jovem casal surpreendeu o vizinho, de 44 anos, no momento em que ele, supostamente, agredia a mulher, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no fim da noite deste domingo (25/2).

Segundo relato do jovem de 26 anos ao registro da Polícia Militar (PM), ao ouvir a agressão, ele pegou uma faca e pulou o muro dos vizinhos para socorrer a mulher. O suposto agressor também pegou uma faca.





Motorista perde o controle de caminhão, cai em barranco e morre Em seguida, ainda conforme registro da PM de Uberaba, após discutirem, o homem de 44 anos atingiu facadas superficiais no lado esquerdo do peito do jovem. Nesse momento, a mulher dele tentou intervir e sofreu um corte na mão.

Após esfaquear o casal, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Também consta no registro da PM que o homem agredia frequentemente a mulher, conforme relatos de vizinhos.