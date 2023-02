Motorista perde o controle de caminhão, cai em barranco e morre

Motorista, natural de Goiânia, morreu no local do acidente (foto: CBMMG)

Um caminhoneiro, de 29 anos, morreu depois de cair em um barranco de quatro metros de altura nesse domingo (26/2), na BR-153, em Canápolis, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do caminhão, saiu da pista e caiu no barranco à margem da rodovia. O veículo ficou capotado.

O caminhão estava carregado com grãos de soja e saiu de Rio Verde, em Goiás, com destino ao Guarujá, em São Paulo.

O corpo do motorista, natural de Goiânia, ficou preso às ferragens. No resgate, os militares precisaram utilizar de guincho e desencarcerador para retirar do corpo da vítima.

A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Equipes da concessionária que administra o trecho e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para sinalizar o trânsito.