Jovens morrem em acidente envolvendo carro e caminhão em Minas

Dois jovens morreram em acidente envolvendo carro e caminhão (foto: PMMG / Divulgação) Um jovem de 21 anos e um adolescente, de 16, morreram na noite desse sábado (25/2) em um acidente na MG-235, na Zona Rural de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba. As vítimas estavam dentro de um carro que colidiu com a traseira de um caminhão parado na via.





O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para desencarcerar a vítima mais velha e um dos adolescentes. Com o impacto, a parte da frente do carro ficou totalmente destruída. O óbito foi constatado no local.









Até o momento não é possível precisar as causas do acidente. A Polícia Civil foi acionada para retirar os corpos das vítimas e periciar o local.