Homem se irrita com criança e mata o pai dela em Venda Nova

De acordo com testemunhas, vítima e suspeito eram vizinhos e foram criados juntos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 40 anos morreu, na noite desse sábado (25/2), ao ser baleado quatro vezes, no bairro Vila São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O crime teria sido motivado por um desentendimento entre o suspeito, de 30 anos, e a vítima, pai de uma criança com transtorno do espectro autista que estaria apertando a buzina de um carro em frente a um bar.