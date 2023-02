Homem mata por vaga de caminhão, se esconde em motel e é preso

Arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar (foto: PMMG)





Um homem, de 40 anos, foi assassinado a tiros em Viçosa, na Zona da Mata Mineira, no final da tarde de sábado (25/02).





De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estacionou o caminhão em frente à loja de uma mulher. Ela não gostou e começou a discutir com a vítima. Após um tempo de bate-boca, ela chamou o marido. Ao chegar na loja, ele também começou a discutir com a vítima. Em determinado momento, sacou uma arma e disparou. O homem morreu no local.





Segundo a PM, após o homicídio, o autor fugiu. Os policiais começaram a fazer ronda pela região e receberam a informação de que o homem estaria em um posto de combustíveis na MGC-265, na altura de Rio Pomba.





Ao chegarem ao posto, os policiais foram informados que o homem deixou o local, minutos antes. Próximo do estabelecimento há um motel e os PMs suspeitaram de que ele poderia ter se escondido por lá.





Ao conversarem com o proprietário do motel, ele disse que um homem com as características do autor do homicídio deu entrada no estabelecimento. Os policiais, então, fizeram um cerco e conseguiram prender o homem, que tem 40 anos.





Com ele, foi encontrada uma pistola 9mm, carregada com 14 munições. A arma foi apreendida e o autor levado para a Delegacia de Ubá.