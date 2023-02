Muito calor e sem chuva: temperatura em BH pode chegar a 32°C

Céu aberto e calor na Região da Pampulha. Ao longo do dia aparecem nuvens, mas nada de vento (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O dia deve ser de calor, com a formação de muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas em Belo Horizonte, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (26/02).A temperatura máxima prevista é de 32°C e a mínima da madrugada foi de 19°C. A umidade relativa do ar tem grande variação, com a máxima de 100% e a mínima de 30%, que já é uma situação de alerta.O modelo de previsão do inmet mostra um dia de paradeiro, com os galhos das árvores pouco se movendo com um vento fraco a moderado não ajudando a refrescar.



A chuva só deve voltar na terça-feira (28/02), quando o Inmet prevê "muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas". O calor deve aumentar ainda mais na quinta-feira (02/01), quando a temperatura máxima pode chegar a 34°C.