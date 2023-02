Explosão de fogareiro a álcool deixa ferido e causa incêndio em Congonhas

Bombeiros usaram mil litros de água para conter as chamas. Ferido foi encaminhado ao SAMU (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

A explosão de uma garrafa com etanol que ia ser usada para esquentar um jantar em um barracão de reciclagem feriu um homem e incendiou a edificação, trazendo risco à vizinhança, na noite desse sábado (25/02), em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e com o uso intenso de mil litros de água e técnicas de extinção, foram gastos 20 minutos para apagar as chamas. (Confira dicas para manuseio de fogareiros abaixo)O incêndio ocorreu na Rua Pio André, no Bairro Jardim Profeta. "Ao chegar ao local, por volta de 22h, os militares iniciaram o combate às chamas que já se encontravam altas devido ao acúmulo de materiais combustíveis", informou a corporação."O inquilino da moradia sofreu algumas queimaduras de segundo grau na perna esquerda, uma vez que o incêndio iniciou quando o morador acendeu um fogareiro para esquentar sua janta, momento que o frasco de álcool explodiu causando a queimadura em seu membro inferior esquerdo", informou o CBMMG.A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade médica pela equipe do SAMU. Os bombeiros realizaram, ainda, o rescaldo em toda área atingida pelo incêndio.