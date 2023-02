Idoso fica gravemente ferido ao apagar incêndio na casa de vizinha em MG

Um idoso de 68 anos ficou gravemente ferido na noite de domingo (12/2) após apagar um incêndio na casa de uma vizinha no bairro Cascalho, em Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Responsável por atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei divulgou o caso nesta segunda-feira (13/2).

Assim que chegaram ao local, os militares se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo de uma casa, e as chamas já tinham sido apagadas pelo vizinho – fato que, conforme pontua a corporação, foi fundamental para evitar que a residência toda fosse incendiada.

O fogo consumiu parte de uma estante que fica na sala, mas não havia moradores no local quando as chamas se alastraram. Logo, o idoso pulou o muro do imóvel e acessou o interior do local por meio de uma janela, quando sofreu um profundo corte no pé e perdeu uma quantidade significativa de sangue, informou o Corpo de Bombeiros.