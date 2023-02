Homem suspeito de estupro é detido em blitz em rodovia mineira

Homem foi parado em blitz na MGC-383, no Sul de Minas (foto: Google Maps) Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (13/02), na MGC-383, em Itajubá, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele tinha um mandado de prisão em aberto por possível crime de estupro de vulnerável.

O homem estava em um carro, com placas de Andradina (SP), que foi parado durante fiscalização no KM 382 da rodovia, a 00h20.





A jovem contou ainda que saiu de Maria da Fé e estava indo para Santa Rita do Sapucaí, onde ficaria com o suspeito. O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a entrevista com a menor para verificar eventual crime de estupro de vulnerável/corrupção de menor.



Durante pesquisa no sistema, a polícia constatou que o homem tinha um mandado de prisão em aberto, no dia 15 de dezembro de 2021, por suspeita de crime de estupro de vulnerável. Além disso, o homem não tem carteira de habilitação, e o veículo não estava devidamente licenciado.

Ele foi levado para Delegacia de Polícia Civil, prestou depoimento e foi encaminhado ao presídio. Já o carro foi levado ao pátio credenciado do Detran.