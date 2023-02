Uberabense será a 1ª mulher comandante de um BPM, no Triângulo Mineiro

A tenente coronel Fernanda Patrícia Vieira entrou para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 2000 (foto: PMMG/Divulgação)

Está programada para amanhã (14/2) a posse da primeira mulher a assumir o comando de um batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. A tenente coronel Fernanda Patrícia Vieira, natural de Uberaba (Triângulo Mineiro), se tornará comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Uberlândia.

Segundo informações da 9ª Região de Polícia Militar (RPM), a tenente coronel Patrícia assume o comando do 32ª BPM no lugar do tenente coronel Rodrigo Brasil. Ele assumirá o comando do 17º BPM, o outro batalhão localizado em Uberlândia, até então comandado pelo tenente coronel Carlos Henrique Luiz, que foi transferido para Belo Horizonte, onde comandará o Batalhão da Cavalaria.





Leia: Vídeo: Ouriço-cacheiro é capturado dentro de prédio residencial de MG “A solenidade de transmissão e assunção (aprovação) conjunta dos comandos do 17º BPM e do 32º BPM será no auditório da CDL de Uberlândia, a partir das 9h. As mudanças nos comandos das Unidades fazem parte da rotina e dinâmica da corporação”, informou nota da 9ª RPM.

A nova comandante está na PMMG há mais de 20 anos

Ainda conforme nota da 9ª RPM, a tenente coronel Patrícia entrou na Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2000. No início de sua carreira, ela trabalhou em Uberaba, sendo que em 2006 foi transferida para Uberlândia, onde atuou tanto no 17º BPM quanto no 32º BPM, como comandante de Companhia e chefe de seções.

Além das atividades operacionais da Polícia Militar, atuou no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e comandou o Colégio de Tiradentes de Uberlândia.

Honra, algo natural e aceitabilidade

O Estado de Minas, por meio da assessoria de imprensa da 9ª RPM, perguntou para a tenente coronel Patrícia o que significa para ela o feito de se tornar a primeira mulher de Uberlândia e também do Triângulo Mineiro a assumir o comando de um BPM e, além disso, qual o principal desafio do novo cargo que ela vai assumir.

Inicialmente, ela disse que se sente honrada em ser a primeira mulher a comandar um batalhão no Triângulo Mineiro.

Em seguida, considerou que numa perspectiva institucional, entende essa designação como algo natural. “Pois a Polícia Militar como integrante da administração pública trata a todos com igualdade e com a mulher não é diferente.

Há mais de 40 anos houve o ingresso da mulher nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, e da primeira turma tivemos a primeira comandante de batalhão e a primeira coronel. Porém, o significado se redimensiona e ganha amplitude a partir da repercussão positiva da notícia, tanto no âmbito interno quanto externo da corporação”, complementou.

Ainda conforme a tenente coronel Patrícia, a aceitabilidade da figura feminina em funções majoritariamente ocupadas por homens demonstra o nível de maturidade de uma instituição e, por conseguinte da própria sociedade.

Com relação ao principal desafio à frente do 32º BPM, a nova comandante do 32º BPM disse que será atingir os resultados acordados com o Alto Comando e estabelecidos através de metas. “São metas alinhadas aos anseios da sociedade para a área de segurança pública; exequíveis porém, desafiadoras, como devem ser”, finalizou.