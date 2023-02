Vídeo: Ouriço-cacheiro é capturado dentro de prédio residencial de MG

Equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas no momento da captura do animal (foto: 12º BBM/Divulgação)

Uma equipe de salvamento do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Patos de Minas (Alto Paranaíba), foi acionada para capturar um ouriço-cacheiro, que estava no corrimão de uma escada do quarto andar de um prédio residencial, do bairro Laranjeiras, no início manhã desta segunda-feira (13/2). A inesperada visita foi vista por moradores, no momento da saída ao trabalho.