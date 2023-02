Homem que estava sendo procurado por bombeiros, reaparece trabalhando

Bombeiros ao lado do homem que apareceu no trabalho após ser procurado pela equipe (foto: Foto: CBMMG/Divulgação)



Um homem que estava sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros reaparece trabalhando. A história inusitada começou no último domingo (12/2), quando o homem saiu para nadar em uma cachoeira, no bairro Limoeiro, em Ipatinga, região do Vale do Rio Doce mineiro.









Hoje de manhã (13/2), a equipe militar retomou as buscas e descobriu que a vítima teria reaparecido. Para surpresa de todos, o homem foi trabalhar normalmente.





O caso foi explicado pelos bombeiros, que disseram que a vítima ao afundar, ficou presa em uma pedra debaixo da água. Por sorte, havia uma pequena abertura com entrada de ar, que o permitiu respirar por várias horas. Após algum tempo, ele conseguiu sair, só que a equipe dos bombeiros, os amigos e as testemunhas já haviam ido embora.









Ele foi para casa, mas por não saber da procura, acabou não avisando ninguém, assim originando a confusão.





*estagiário sob supervisão