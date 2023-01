Dois homens morrem afogados em parque de Raposos, na Grande BH

Os homens se afogaram em um local conhecido como Parque Poço da Barragem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Dois homens morreram afogados na tarde deste domingo (15/1), em Raposos, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles ainda não foram identificados, mas teriam aproximadamente 30 anos e estavam em um local conhecido como Parque Poço da Barragem.

Ainda segundo os bombeiros, o nível da água no local estava elevado por causa das chuvas dos últimos dias na região. A equipe chegou ao local e iniciou as massagens cardíacas nas duas vítimas. Após o procedimento, um médico do SAMU atestou as duas mortes.





Os bombeiros informaram também que , no local, um terceiro homem teve um princípio de afogamento, mas já estava fora da água quando a equipe de resgate chegou.