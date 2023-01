Acidente mata três pessoas na BR-116

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta estava saindo de um posto de combustíveis quando veio em carro na direção contrária. O veículo perdeu a direção e bateu de frente com a carreta. Dos cinco ocupantes do carro, três morreram.

Ainda de acordo com os bombeiros as vítimas que morreram seriam o motorista: homem de 35 anos; o passageiro do banco da frente: homem sem identificação, aparentemente com 25 anos; e o carona do banco de trás: um garoto de 12 anos.