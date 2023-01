Homem é morto e esquartejado e pedaços do corpo são colocados em sacola

PM foi até a casa e sentiu um cheiro forte no interior dos cômodos (foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, foi morto com um golpe de foice e esquartejado por um conhecido dele. O crime ocorreu em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce.





Segundo o boletim de ocorrência, registrado na madrugada deste sábado (14/01), o irmão do autor foi a uma delegacia para informar sobre o homicídio, afirmando que ele sofre de problemas psicológicos, e confessou à família que o corpo ainda estava na casa dele.

Uma mancha de sangue foi vista perto de umas sacolas pretas e tecidos manchados, dentro da cozinha. Segundo o B.O, o cheiro era ainda mais forte neste cômodo e, ao verificar um dos sacos, o policial viu um pé de uma pessoa.





Questionado sobre o que estava nas sacolas, o dono da casa disse que "era um homem que ele havia matado e cortado durante a madrugada" e que o havia estuprado.





Sacolas foram encontradas na cozinha da casa (foto: Reprodução ) No sábado, a vítima esteve na casa para oferecer drogas e bebidas, mas o homem disse que não quis usar as substâncias. O visitante então dormiu no sofá, onde levou o golpe de foice no pescoço.





Para os militares, o homem disse que arrastou a vítima até a cozinha, onde esquartejou o corpo. Ele também informou que pretendia esperar anoitecer para desovar os pedaços do corpo em um matagal, onde passa um ribeirão.





Ele foi preso em flagrante por homicídio. A perícia da Polícia Civil encontrou a cabeça em uma sacola, braços e pernas em outra e o tronco enrolado em um lençol. Além de remover o corpo, os peritos recolheram materiais utilizados no crime, como serras e facões.