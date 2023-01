Mãe e filha desaparecidas em BH são localizadas pela Polícia Civil

Milene Aparecida Candido, de 20 anos, e a filha dela, Isabel Candido Martins, de 4 anos, foram localizadas pela Polícia Civil (foto: Divulgação)

Foram localizadas neste sábado (14/1), no Centro de Belo Horizonte, uma mãe e a filha de 4 anos que saíram de Santo Antônio do Monte, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, rumo a capital na última terça-feira (10/1), de acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).Milena Aparecida Candido, 20 anos, e sua filha teriam saído de sua cidade de táxi com destino a Belo Horizonte, segundo informações dadas pelo marido da jovem, Estevão Martins.A mãe de Estevão, Carmem Campos, registrou um boletim de ocorrência e, após contato com o taxista que realizou a viagem, foi informada que deixou as duas na Avenida dos Andradas.Segundo a PCMG, as duas foram encaminhadas para a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida onde estão sendo realizados os procedimentos legais previstos.