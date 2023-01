Bombeiros resgatam família ilhada após chuva em Ibirité, na Grande BH

Família foi resgatada após córrego subir (foto: CBMMG/divulgação )





Ainda segundo os bombeiros, as vítimas da enchente foram retiradas do local e levadas para uma área segura.



Os moradores também foram orientados a não retornar para evitar riscos à vida. A ação foi feita em conjunto com a Defesa Civil de Ibirité.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na madrugada deste sábado (14/01), para socorrer uma família no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na Grande BH.De acordo com o órgão, o nível do córrego que passa pelo bairro subiu e deixou os moradores ilhados.