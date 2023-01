Chuvas: Minas Gerais tem 220 cidades em situação de emergência

BE

Defesa Civil monitora efeitos das chuvas em Minas Gerais (foto: Defesa Civil-MG/Divulgaçao) Minas Gerais chega à marca de 220 cidades em situação de emergência por conta das chuvas. Informe atualizado neste sábado (14/1) pela Defesa Civil do estado também aponta 21 mortes em decorrência da temporada chuvosa.













Também em estado de emergência, Patos de Minas, no Alto Paranaíba, convive, desde o fim de 2022, com a cheia de rios que deixam centenas de moradores desalojados





De acordo com o boletim da Defesa Civil atualizado neste sábado, em todo o estado já registrou 2.015 pessoas desabrigadas, quando há necessidade de abrigos públicos, e 11.256 desalojadas, quando pessoas deixam suas residências e se abrigam na casa de parentes ou amigos. Os dados são acumulados desde setembro de 2022.





Previsão do tempo





De acordo com a Defesa Civil de Minas gerais, o fim de semana terá tempo instável, como ocorrência de pancadas de chuva típicas do período do verão nas regiões Oeste, Sul e Triângulo Mineiro.





No Norte e Leste do estado, o avanço de ar seco contribui para a redução de chuvas. O calor seguirá em todo território mineiro, com registros acima dos 30 ºC.





Em BH e região metropolitana, a tendência para domingo e o início da próxima semana é de tempo estável e sem chuva, de acordo com a Defesa Civil.