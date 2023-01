Capitólio: após fortes chuvas, rio transborda e prejudica moradores

Moradores da cidade de Capitólio, na Região Oeste de Minas Gerais, têm enfrentado dificuldades de deslocamento e de acesso ao município. O Rio Piumhi transbordou na última segunda-feira (9) devido ao grande volume de chuvas na região, o que tem causado diversos transtornos. As duas entradas da cidade estão com o trânsito de veículos impedido por causa da inundação. Moradores da cidade de Capitólio, na Região Oeste de Minas Gerais, têm enfrentado dificuldades de deslocamento e de acesso ao município. O Rio Piumhi transbordou na última segunda-feira (9) devido ao grande volume de chuvas na região, o que tem causado diversos transtornos. As duas entradas da cidade estão com o trânsito de veículos impedido por causa da inundação.

Segundo o prefeito Cristiano Gerardão, o problema ocorre por causa do canal de escoamento da água do rio, que foi construído em função das obras da Usina Hidrelétrica de Furnas. De acordo com o prefeito, o local foi desassoreado uma única, vez em 1988.



Em 2008, o município de Capitólio entrou com uma ação judicial contra Furnas Centrais Elétricas, para a limpeza do canal. Em 2021, a Justiça determinou que a empresa realizasse a limpeza e desassoreamento do canal. No entanto, segundundo Gerardão, as obras ainda não foram iniciadas.









População afetada





Em função do transbordamento, cinco famílias estão desalojadas e uma família está desabrigada na cidade. A Prefeitura de Capitólio disponibilizou um local para abrigar os atingidos.