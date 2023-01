Chuva em Minas: sobe para 216 o número de cidades em situação de emergência

Corpo de Bombeiros atua na região de Antônio Dias depois de chuva forte atingir o distrito de Barra Alegre e deixar pelo menos 50 casas inundadas (foto: CBMMG / Divulgação)

Chegou a 216 o número de municípios em situação de emergência por causa das ocorrências relacionadas às chuvas em Minas Gerais, segundo boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MG), divulgado nesta quarta-feira (11/1).





Em relação ao boletim anterior, mais de 80 municípios passaram a integrar a lista após publicação dos decretos pelo Estado. De 21 de setembro do ano passado, quando teve início o período chuvoso, até o momento, o estado registra 21 mortes, 10.974 pessoas desalojadas e 1.974 desabrigadas.





A última morte confirmada foi de um jovem de 25 anos em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. No último domingo (8/1), choveu forte no distrito de Barra Alegre e pelo menos 50 casas foram inundadas.





Uma família que morava ao lado do Córrego da Onça foi surpreendida pelo transbordamento e o imóvel foi destruído. Os moradores foram arrastados pelas águas. Três foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, mas o jovem estava desaparecido.





Na noite dessa terça-feira (10/1), o corpo dele foi encontrado em um local conhecido como Prainha, no Rio Piracicaba, no município de Coronel Fabriciano. O reconhecimento foi feito pela família e o corpo foi levado a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML).





Governador Valadares





A Defesa Civil de Minas também está atenta à situação de Governador Valadares , na mesma região. Ontem a prefeitura decretou situação de emergência e informou que tem cerca de 11 mil pessoas desabrigadas.





Em relação ao aumento do número de municípios em situação de emergência, que subiu 65% de ontem para hoje, a Cedec/MG explicou que “o que houve foi uma atualização do Estado diante da situação adversa que os municípios enfrentaram ou estão enfrentando, principalmente nos últimos dias.”





Ainda segundo o órgão, para obter o reconhecimento de tal situação, o município precisa preencher a documentação no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, e enviar um relatório fotográfico comprovando que o município passou por um desastre e precisa de auxílio. O critério é baseado na legislação federal, Portaria nº260, em que a Defesa Civil faz o reconhecimento apenas de municípios que não consigam restabelecer a normalidade sozinhos. Quando isso acontece, a Defesa Civil dá o apoio complementar, seja com ajuda humanitária, seja com envio de equipes.