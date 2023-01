Após chuvas diminuírem, BH sai do risco geológico

Deslizamento de terra atingiu uma casa e carros no Barreiro nessa terça-feira (10/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Por que está chovendo tanto?

Após uma trégua nas fortes chuvas dos últimos dias, Belo Horizonte não está mais em risco geológico. Desde dezembro, a capital mineira está em constante alerta para deslizamentos e desabamentos em praticamente todas as regionais.O último balanço do órgão alertava para o risco até quinta-feira (12/1). Nas últimas semanas, BH chegou a ter todas as nove regionais sob forte risco geológico.Mesmo com a boa notícia, a Defesa Civil pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estofadas e estalos.Se observar algum destes sinais, saia imediatamente do imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).Janeiro é um dos meses mais chuvosos, a média é de 339,1 mm, atrás apenas de dezembro.Apesar de o risco ser eliminado, o clima segue instável e a previsão continua sendo de chuva para os próximos dias. A expectativa, no entanto, é de temporais mais fracos.Em apenas 11 dias, Belo Horizonte registrou mais de 80% do esperado de chuva para janeiro. A regional do Barreiro é a que mais recebeu chuvas , chegando a 314,2 milímetros, índice que representa 95% da média esperada para o mês.Em segundo lugar vem a Centro-Sul, concentrando 284,9 mm (86,1%), Oeste, com 273,4mm (82,6%), e a Venda Nova, com 269,6 mm (81,5%).