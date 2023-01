Caminhonetes de luxo irregulares são investigadas pela Polícia Civil de BH

As camionetes irregulares foram recolhidas e levadas para o pátio do Detran-MG (foto: PCMG)

A Polícia Civil está investigando a procedência e as atividades de uma suposta empresa, no Barro Preto, em Belo Horizonte, onde foram encontradas seis caminhonetes de luxo, avaliadas em R$ 1,5 milhão.



Segundo as investigações dos policiais da 5ª Delegacia Especializada em Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA), do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran), as caminhonetes apresentavam impedimento por apropriação indébita.

Os veículos, segundo as investigações, teriam sido locados e retirados do sistema de rastreamento. Além disso, apesar de reclamatórias da locadora, tal empresa se recusava a devolver os veículos.

A investigação trabalham ainda, com a hipótese de outros crimes cometidos por proprietários da empresa, cujo nomes ainda não foram revelados.