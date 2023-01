Homens rendem motorista e queimam ônibus em Ouro Preto

Autores atearam fogo no fundo do coletivo de Ouro Preto

Quatro homens renderam um motorista de ônibus e atearam fogo no coletivo na noite dessa segunda-feira (9), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O crime aconteceu por volta de 20h30, na Rua Vinte e Quatro de Junho, bairro Morro São João.O motorista disse à Polícia Militar que, ao parar o veículo para que dois passageiros embarcassem, foi rendido pelos homens, enquanto outros dois entraram pela porta de trás e incendiaram o ônibus.Em seguida, os autores saíram do ônibus e deixaram o local sem dizer a motivação do crime. Ninguém se feriu.As chamas foram controladas por populares e pelo próprio condutor do coletivo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o rescaldo para garantir que o fogo não retornasse.A Polícia Militar segue em diligências para tentar encontrar os suspeitos, que ainda não foram identificados.