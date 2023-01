Dono de lava-jato é morto com 11 tiros no lugar de sobrinho

Lava-jato fica ao lado de uma igreja evangélica. Ângelo foi morto na rua (foto: Google street view)

A Polícia Civil ainda não tem pistas do suspeito de assassinar a tiros Ângelo Máximo, proprietário de um lava-jato na Avenida Gentil Diniz, bairro Funcionários, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (9/1), e os disparos foram feitos na frente de um dos filhos da vítima. Um segundo envolvido, que teria dado fuga ao atirador, também é procurado.





Segundo as primeiras informações das polícias Civil e Militar, o homicídio aconteceu sem que a vítima fosse o alvo principal do assassino, que, na verdade, queria um acerto de contas contra um sobrinho de Ângelo, conhecido por Jeff. O motivo seria um desentedimento de trânsito ocorrido há cerca de dois meses.Ângelo estaria trabalhando com um dos filhos, quando o autor chegou perguntando por Jeff. “Cadê o Jeff, do carro preto?”, teria dito o criminoso, sacando uma arma. O proprietário do lava-jato se assustou e saiu correndo em direção à rua.



O filho de Ângelo e um homem que estava no lava-jato naquele momento tentaram impedir o suspeito, que ameaçou atirar no filho. Ao se desvencilhar dos dois, o criminoso foi até a rua e atirou 11 vezes em Ângelo. Em seguida, entrou em um Fiat Palio prata e fugiu.





Entenda o caso

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, tudo teria começado há dois meses, quando houve um desentendimento entre o atirador e Jeff por causa de uma fechada no trânsito. Os dois discutiram, e Jeff, para tentar escapar, fugiu para o lava-jato do tio.Na ocasião, o criminoso pilotava uma moto acompanhado de sua mulher, que estava na garupa. Quando ele chegou ao estabelecimento, Jeff novamente escapou. O perseguidor, então, mandou a esposa descer e saiu atrás do desafeto.Assustada, a mulher entrou e pediu ajuda a Ângelo, que a colocou em seu carro e juntos foram atrás dos dois para tentar solucionar o problema. Ângelo conseguiu cercar o homem, quando este se preparava para saltar a moto e ir em direção ao carro de Jeff.A discussão passou a ser entre Ângelo e o motociclista, que sacou sua arma, mas foi contido pela mulher. Os dois deixaram o local. Desde então, o suspeito era visto rodando pela rua do lava-jato.Apesar de ter sido ameaçado, Ângelo não registrou a ocorrência, pensando que o assunto seria esquecido. No entanto, acabou pagando por um fato que não teve participação, pois ele queria apenas salvar o sobrinho Jeff. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML. O caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia de Homicídios de Contagem.