Após ceder casa para amigo, homem é morto em Juiz de Fora

Rua em que homem foi assassinado, no bairro Parque das Águas, em Juiz de Fora (foto: Google Street View) Um homem, de 35 anos, foi assassinado a tiros no bairro Parque das Águas, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O caso ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (09/01).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o suspeito de ter cometido o homicídio é um amigo da vítima. No dia do Natal, esse amigo foi expulso de casa pela esposa. Sem ter onde morar, conseguiu abrigo na casa da vítima.