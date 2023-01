Ambulância do Samu leva fechada e capota na Avenida Francisco Sá, em BH

Ambulância capotou. Populares foram os primeiros a chegar ao local para prestar socorro às vítimas (foto: Daniel Gontijo/Especial para o EM)

Um acidente entre uma ambulância do Samu e um automóvel de passeio, na Avenida Francisco Sá, no Bairro Prado, Região Oeste de BH, deixou três feridos.

A ambulância, conduzida por uma motorista, de 47 anos, e uma técnica de enfermagem, de 25, levava um motoqueiro, de 43, que se acidentou na Avenida Silviano Brandão, para a UPA Leste.

No momento em que passava pela Avenida Francisco Sá, foi fechada por um carro e acabou capotando, segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO), do Corpo de Bombeiros.

Não houve feridos graves. Uma outra ambulância do próprio Samu, que estava nas imediações e foi acionado, indo para o local do acidente, terminando de fazer o encaminhamento do motoqueiro.

O motorista e a enfermeira, que sofreram ferimentos leves, também foram socorridos e encaminhados para a UPA Leste. O motorista do veículo de passeio e sua filha, que estavam no carro, não sofreram ferimentos.