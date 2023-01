Prédio desaba parcialmente em Contagem, na Grande BH

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informação se houve vítimas (foto: CBMMG / Divulgação) Um prédio localizado na Rua Ingá, 205, no Bairro Novo Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabou parcialmente no início da tarde deste domingo (8/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informação se houve vítimas.





A queda de parte da estrutura do imóvel acabou atingindo a rede elétrica e a garagem de um edifício vizinho. O local está interditado.





“Houve o colapso da parte de fundos do imóvel, na segunda construção. O primeiro apresenta estrutura pouco fragilizada e aparentemente sem risco de colapso iminente. Imóvel residencial, com três construções no lote, a primeira com 3 andares, a segunda e terceira com 1 andar, a segunda colapsou”, informou o órgão.

Nota da Prefeitura de Contagem