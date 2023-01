Risco geológico em toda BH leva prefeitura a reforçar alertas

Agentes de defesa civil de Belo Horizonte levam orientações a áreas de risco (foto: Divulgação/Defesa Civil de BH)

Belo Horizonte tem alerta de chuva em todas as regionais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O risco geológico em todas as regionais da capital mineira levou a Prefeitura de Belo Horizonte a reforçar os alertas nas principais áreas de risco, por meio de suas equipes de campo com carros de som e megafones, neste domingo (08/01).A previsão meteorológica para o dia indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, com possíveis raios e rajadas de vento ocasionais. Há possibilidade de chuva de 30 a 50 milímetros até as 8h de segunda-feira (09/01). A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 24 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 80% à tarde.Segundo a Defesa Civil de BH, o risco geológico continua forte em todas as regionais. "A Prefeitura de Belo Horizonte está trabalhando de acordo com as recomendações do Marco de Sendai, principal instrumento orientador de redução de risco de desastres, adotado por países membros da Organização das Nações Unidas (ONU)", informa o órgão.De acordo com o coronel Waldir Figueiredo, subsecretário municipal de Defesa Civil, os alertas preventivos colaboraram na promoção de uma cultura de prevenção. "Os alertas permitem a percepção do risco e adoção de medidas de autoproteção e proteção comunitária por parte da população de Belo Horizonte. O monitoramento das condições climáticas que podem gerar algum tipo de risco é fundamental para salvar vidas", disse.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.Entre sábado (08/01) e domingo (09/01), a Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 99 solicitações via telefone 199. Grande parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Pampulha e Norte.