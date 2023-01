Pare e siga na estrada de Ouro Preto e pistas engolidas por barrancos em MG

Encosta caiu em Itabirito e bloqueou o sentido BH da rodovia BR-356 (foto: Maicon Costa/EM/D.A.Press)

Tráfego intenso devido a estreitamentos de pista e a siga e pare após vários deslizamentos de encostas na BR-356 (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Quedas de barreiras trazendo lentidão e tráfego em regime de pare e siga são desafios que os motoristas que trafegam pelas rodovias mineiras podem esperar com a intensificação e constância das chuvas de janeiro. Já são 82 interdições parciais e 10 bloqueios totais nas estradas (confira a lista abaixo), em vias importantes como a BR-356 e MG-010.Um dos destinos mais procurados nas férias de início de ano, a rota às cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, pela BR-356, apresenta várias quedas de barreiras entre as curvas que serpenteiam as montanhas. Várias encostas ameaçam deslizar sobre a estrada.A via apresenta dois trechos de interdição parcial, todos em Ouro Preto. Um deles, no KM88, onde as chuvas lavaram o terreno e provocaram afundamento de pista demarcado e com estreitamento de passagem.Na manhã de sábado (07/01), uma encosta deslizou após o trevo das rodovias BR-040 e BR-356 para as cidades históricas, perto do posto da Polícia Militar Rodoviária. As pedras e terra engoliram totalmente a pista de sentido Belo Horizonte. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o trecho que está em regime de pare e siga com formação de longo engarrafamento.A rodovia MG-010 é a estrada em Minas Gerais com mais percalços para os motoristas, segundo mapeamento com informações das polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal.São cinco pontos de bloqueios parciais na Rodovia MG-010, após a Serra do Cipó. Dois deles são em Conceição do Mato Dentro, após o trevo de Morro do Pilar. No KM136 a queda de uma barreira deixou a estrada em meia pista. Dois quilômetros adiante, no KM138, parte da pista desmoronou e a via se estreita nesse ponto, com sinalização no local.Já em Alvorada de Minas há outros dois trechos em que deslizamentos de encostas bloquearam parte da rodovia, na altura do KM195, e do KM198, próximo a Itapanhoacanga. Já no Serro, uma barreira toma meia pista no KM210.Com quatro bloqueios parciais, cada, seguem a lista das estradas com mais interrupções a MG-114 (KMs 36,40,41 e 42), MG-129 (KMs 80, 164, 166 e 194), MG-132 (KMs 37, 44, 44 e 61), MG-232 (KM 27, 31, 38 e 48) e MGC-418 (KMs 38, 105, 112 e 174).MGC 262 / KM286