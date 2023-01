Em sete dias, já choveu 2/3 do esperado no Barreiro e Centro-Sul de BH

Saturação do solo não apenas provoca deslizamentos como enchentes e enxurradas repentinas (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Bastaram sete dias para que o acumulado de chuvas chegasse a dois terços da média para todo o mês de janeiro em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil Municipal. A média é de 330,9 milímetros e já se registra no Barreiro 225mm (68%) e 218,1 (65,9%) na Centro-Sul.Todas as regionais se encontram sob alerta de risco geológico forte e que pode causar instabilidade em encostas e cheias repentinas pela saturação do solo.Neste sábado (07/01), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com possíveis raios e rajadas de vento ocasionais. Há possibilidade de pancadas de chuva fortes (50 a 70 mm) até 8h de domingo (08/01).A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 23 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 85% à tarde.O acúmulo de chuvas também é grande nas demais regionais de Belo Horizonte, com a Oeste computando 193,4 mm (58,4%); Noroeste 191mm (57,7%); Pampulha 173,8mm (52,5%); Nordeste 165,6mm (50%); Leste 165,2mm (49,9%); Norte 157,4mm (47,6%); e Venda Nova 156mm (47,1%).A Defesa Civil de BH pede que as pessoas reforcem as medidas preventivas. "Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193)", informa o órgão.