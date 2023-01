Deslizamento de terra em Capetinga interdita MG-444, que liga MG a SP

Terra e árvores tomam toda a pista, que fica na divisa de Minas com São Paulo (foto: Helder Almeida/Divulgação) Um deslizamento de terra, provocado pelas fortes chuvas que caem no estado, interditou a MG-444, que liga São Paulo a Minas Gerais, neste sábado (7/1), em Capetinga. Não há previsão de liberação da pista, e rotas alternativas devem ser usadas. Nenhuma pessoa morreu.









Leia também: Vale fará teste de novo sistema de sirenes neste domingo (8/1) Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), foram constatados dois pontos de deslizamentos de terra, que ocuparam toda a pista.

Orientação após deslizamento

A orientação para motoristas que transitariam por ali é de que usem acessos pelas cidades de Ibiraci e São Sebastião do Paraíso.





Prefeitura de Capetinga, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas e do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) estão com suas equipes no local. A Defesa Civil de Minas Gerais fez uma avaliação da situação.