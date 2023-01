Vale fará teste de novo sistema de sirenes neste domingo (8/1)

Novo sistema de sirenes vai soar neste domingo, e 12 localidades poderão ouvir (foto: Divulgação/Vale)









O som poderá ser ouvido em algumas localidades do município de Nova Lima (região dos bairros Ouro Velho Mansões, Ville de Montangne, Residencial Sul, Residencial Le Cottage, Vila Aparecida, Bosque do Jambreiro, Vale das Araras, Residencial Mirante da Mata, Quintas do Sol, Cabeceiras, Retiro e Matadouro).





Leia também: Quadrilha rende seguranças e rouba bobinas de cobre de mina em Ouro Preto As autoridades competentes e a população vizinha foram informadas. Não é necessária nenhuma ação por parte dos moradores da região ou por quem escutar o sinal sonoro.

Novas sirenes As novas sirenes integram o sistema de alerta das barragens no município. Na mesma data, às 10h, será realizado o teste rotineiro mensal para as demais sirenes do grupo, com objetivo de checar seu pleno funcionamento.





A atividade é uma continuidade das ações que fazem parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) das estruturas, em cumprimento à legislação vigente. Não houve alteração na condição de segurança.





As barragens da empresa passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG). Informações sobre as estruturas podem ser obtidas no site www.vale.com/esg.





Além das ações preventivas do PAEBM, desde 2019, a Vale vem promovendo uma profunda transformação na gestão de suas estruturas de disposição de rejeitos, direcionada pelos aprendizados com o rompimento da barragem em Brumadinho e pelas melhores e mais rigorosas práticas internacionais estabelecidas pelo Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos (GISTM, em inglês). O foco prioritário é a segurança das pessoas, a redução de riscos e cuidados com o meio ambiente.

Três novas sirenes de emergência de barragem serão testadas neste domingo (8/1), às 9h, em Nova Lima, na Grande BH. O sistema foi instalado pela mineradora Vale, com apoio da Defesa Civil Municipal de Nova Lima, e integra o alarme das barragens 6, 7A, 7B e Sistema 5 MAC.