Quadrilha rende seguranças e rouba bobinas de cobre de mina em Ouro Preto

Entrada da Mina de Capanema, onde homens armados roubaram bobinas de cobre (foto: Reprodução/Google StreetView)

Pelo menos 20 pessoas encapuzadas e armadas renderam os seguranças da Mina de Capanema, em São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, e roubaram três bobinas completas de cobre e outras parciais, na madrugada deste sábado (7/1).O crime ocorreu na troca de turno dos vigilantes, por volta das 4h, e a polícia suspeita que se trate de quadrilha especializada, uma vez que os seguranças ouviram que parte das armas usadas pelos criminosos foram roubadas da Mina de Timbopeba, que fica próxima ao local.Outros detalhes também sugerem isso, como o avistamento de três drones sobrevoando a mina nos últimos 30 dias e a movimentação suspeita de carros desconhecidos circulando as imediações do complexo minerário.A utilização de um caminhão para o carregamento das bobinas também mostra que o nível de especialização dos bandidos é alto. Além do mais, encontrar mercado para as bobinas de cobre exige articulação com receptadores de mercado muito específico, segundo a Polícia Militar.De acordo com o depoimento dos vigilantes, o grupo atacou vindo de trás de uma fileira de containeres em área que permitiu surpreender so dois turnos de seguranças.Os vigilantes foram rendidos e levados para um quarto onde foram trancados. Os pneus de seus veículos foram todos furados para impedir que os perseguissem. Com a mina dominada, os criminosos utilizaram rádios comunicadores para chamar o caminhão para carregar as bobinas de cobre. O veículo veio pela Estrada de Capanema, por onde os suspeitos fugiram no sentido Itabirito.A ocorrência vai ser finalizada na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ouro Preto. A instituição informou que "tão logo acionada, deslocou a perícia oficial ao local, onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar".