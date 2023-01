Chuva deixa destruição no interior e não para até domingo

A previsão para todo estado de chuvas contínuas ao longo de todo o dia, até o domingo (08/01), segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), deixou os mineiros em alerta. Só na sexta-feira, seis municípios foram fortemente castigados com enchentes, deslizamentos e desmoronamentos.Ao todo, 14 pessoas morreram em ocorrências dessa temporada chuvosa. Outras 1.754 perderam suas moradias e ficaram desabrigadas, enquanto 7.602 tiveram de deixar suas casas durante os riscos, ficando desalojadas."A Zona de Convergência do Atlântico (ZCAS) permanece ativa até pelo menos o próximo domingo (08/01), mantendo condições de chuva praticamente contínua em todas as regiões mineiras. Momentos de mormaço ou abertura de sol podem ocorrer, entretanto, tendem a ser seguidos de pancadas de chuva. As chuvas persistentes, acarretam deslizamentos de encostas e aumento gradativo do nível de rios e reservatórios, dentre os impactos para a população. Em situação de risco, procurar orientações junto à defesa civil", informou a Cedec-MG.





Em Piranga, na Zona da Mata, as chuvas intensas na madrugada acumularam 130 mm em

12 horas. Com isso, houve alagamento em ruas e casas, principalmente no bairro Vila do Carmo e na zona rural do município. Há danos materiais que estão sendo contabilizados.Os alagamentos resultaram em 86 pessoas desabrigadas e 33 desalojadas. O abastecimento de água foi suspenso parcialmente e o município decretou Situação de Emergência. Na mesma região, em Leopoldina, dois adultos e uma criança de colo precisaram ser resgatados pelos bombeiros, depois que o deslizamento de uma encosta levou a escadaria que dava acesso à sua residência. Um carro foi atingido por escombros.Leia também: Em sete dias, já choveu 2/3 do esperado no Barreiro e Centro-Sul de BH As águas do Rio Pomba e do Rio Paraopeba subiram de forma abrupta por causa das chuvas, transbordando e atingindo várias moradias em Astolfo Dutra, na Zona da Mata. Há registro de desalojados e os rios permanecem em elevação.Na mesma região, o Rio Pomba se elevou 5,5 metros acima da sua calha atingindo várias vias e residências."O nível continua subindo e está se aproximando de 6m. Com o atual nível, não permite que as águas do Ribeirão Meia Pataca escoe, aumentando os pontos de alagamento. Os danos humanos (desabrigados/desalojados) estão em levantamento pelo