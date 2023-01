Polícia mineira prende integrante de facção criminosa do Rio de Janeiro

A droga e os quatro presos foram levados à delegacia de Polícia Civil (foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia prendeu quatro homens com idades de 24, 30, 31 e 34 anos por tráfico e associação criminosa em São João del-Rei, na região mineira do Campo das Vertentes.A operação foi conduzida em conjunto entre a Força-Tarefa de Segurança Pública Base Emboabas e a Polícia Militar de Minas Gerais.Um dos presos era foragido da Justiça considerado de alta periculosidade. De acordo com as investigações, ele integrava uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro e atuava no tráfico de drogas em São João del-Rei.Além das detenções, as polícias apreenderam um tablete de haxixe, 114 barras de maconha, dois sacos de linhagem contendo maconha in natura, uma bucha da erva, um papelote de cocaína, dois celulares e um aparelho DVR.



Os criminosos foram encaminhados à Polícia Civil em São João del-Rei e, em seguida, ao sistema prisional.



