Policial reformado capixaba é assassinado em bar de Jaboticatubas

O crime ocorreu na zona rural de Jaboticatubas, próximo a uma região turística (foto: Prefeitura Municipal de Jaboticatubas)





Uma rixa, por disputas de terras, teria sido a causa do assassinato, na noite de quarta-feira (4/1), na zona rural de Jaboticatubas, de um policial civil aposentado. A vítima, Antuérpio Pettersen Filho, de 60 anos, foi morto quando estava dentro de seu carro, na porta de um bar. Dois homens se aproximaram e realizaram disparos.





Antuérpio estava bebendo cerveja no Bar e Restaurante do Reis, que fica próximo à entrada da Fazenda Cardoso. Segundo o proprietário do estabelecimento, a vítima teria chegado por volta de 17h e ficou tomando cerveja e conversando.





Com o cair da noite, dois homens, que estavam numa motocicleta, pararam na porta, desceram, e pediram cerveja, pagando em seguida. No entanto, nenhum dos dois tirou o capacete.





Enquanto os dois estavam no balcão, Antuérpio saiu, indo ao banheiro, e ao retornar, pagou a conta e foi para seu carro. Imediatamente, os dois homens saíram, foram até o carro, um Saveiro branco, sacaram revólveres e atiraram. Fugiram em seguida.





O comerciante contou que ao ouvir os tiros, se escondeu atrás do balcão. A filha deste, assustada, começou a gritar, despertando a atenção de vizinhos, em especial a uma soldado do Corpo de Bombeiros, e uma policial militar, que são irmãs. Ao chegar ao carro, encontraram o homem, morto, assentado ao volante, com quatro tiros na cabeça.



Ameaças a mãe de militar





Com a chegada de policiais militares estes ouviram outros moradores e tomaram conhecimento que em 4 de janeiro de 2022, Antuérpio tinha sido preso depois de ameaçar a mãe de um militar do exército, que passa a ser o principal suspeito. O motivo dessa ameaça seria a disputa por um pedaço de terra entre os dois, o ex-policial capixaba e o militar.





Descobriram, também, que antes de irem para o bar, os dois homens, que estavam numa motocicleta, passaram pela casa de Antuérpio, mas como este não estava, foram para o bar. O caso é investigado pela Delegacia de Santana do Riacho.