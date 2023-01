Homem é morto a tesouradas em Varginha

Crime aconteceu dentro do Centro Pop (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem de 37 anos foi morto com golpes de tesoura dentro do "Centro Pop", lugar que dá assistência à população em situação de rua e que é administrado pela prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, na tarde de terça-feira (3/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu após um desentendimento da vítima com outro homem durante o atendimento. O suspeito, de 40 anos, fugiu após a agressão, mas foi identificado e preso pela polícia em um estacionamento no bairro vizinho ao que o crime ocorreu.

A PM ainda informou que o suspeito já tinha passagem pela polícia por uso de entorpecentes. A vítima não possuía passagens.

A vítima foi atingida com um golpe no lado esquerdo do pescoço e não resistiu. A perícia foi acionada ao centro para os trabalhos de praxe.

Em nota, a prefeitura de Varginha disse que este foi um fato isolado, tratando-se de situação nunca ocorrida anteriormente na unidade:

%u200B“No dia de ontem, 03/01/2022, após o meio-dia, a equipe de referência do Serviço encerrou as atividades do período da manhã e estava servindo o almoço aos usuários que se encontravam em atendimento. Neste momento, um indivíduo que não estava em atendimento, compareceu à portaria para receber a refeição.

Entretanto, conforme as regras do local a sua entrada não foi autorizada, pois, aparentemente se encontrava muito alcoolizado. Neste momento o mesmo recebeu o almoço na porta de entrada do Centro POP e, após a refeição, demonstrou-se agitado e agressivo, invadindo o local e atacando, com uma arma branca um dos usuários que estava no refeitório.

%u200BApós a agressão, o homem fugiu do local sendo, contudo, perseguido por presentes no local que, embora não o tenham, alçado, passaram as referências aos policiais.

%u200BRegistre-se que se trata de um fato isolado, tratando-se de situação nunca ocorrida anteriormente na unidade.

%u200BAdemais, a equipe do Centro POP está orientada e atua de modo a não receber pessoas alcoolizadas e/ou sob efeito de entorpecentes e que possam oferecer risco aos usuários e funcionários, além de ocorrer revistas em pertences, visando evitar a entrada de quaisquer objetos nocivos.

%u200BNão houve, portanto, quaisquer descumprimentos de regras, tratando-se de ato violento, cujas razões serão apuradas pelas autoridades competentes.

%u200BConsigne-se que o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua continua sendo ofertado na Unidade do Abrigo Institucional, e que os funcionários estão recebendo todo o apoio e atenção necessários”.