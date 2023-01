Preso suspeito de matar amigo a facada por causa de brincadeira

Autor de homicídio cometido em Guanhães foi preso em Paulistas (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (4/1), em Paulistas, no Vale do Rio Doce, o suspeito do assassinato de um homem, de 29, com uma facada no peito, em 20 de outubro de 2022, em Guanhães, a cerca de 50km do local da prisão.

Segundo as investigações, suspeito, de 25 anos, e vítima retornavam de evento em uma praça, na companhia de outros amigos, quando se desentenderam por causa de uma brincadeira. A vítima teria falado que contaria para a esposa do suspeito que ele estava mexendo com mulheres no trajeto de volta para casa.

A partir daí, sem qualquer tipo de luta ou discussão acalorada, o suspeito sacou uma faca, que carregava na cintura, e golpeou a vítima no peito. O homem chegou a ser socorrido para o hospital de Paulistas, mas morreu. Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu, levando a arma do crime.

Alguns dias depois, o homem chegou a se apresentar na Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento e alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a faca era da vítima.

Contudo, essa versão foi refutada pela polícia, já que durante as investigações os policiais conseguiram imagens que permitiram analisar a cena do crime.



As cenas mostram que o suspeito era quem carregava a faca e que teria golpeado a vítima de surpresa, sem que o homem tivesse qualquer chance de defesa.