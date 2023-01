Idoso com deficiência intelectual é amarrado e cadeirante é agredida por ex

PM atendeu aos dois casos, mas os suspeitos fugriam (foto: Divulgação/PCMG) Duas pessoas com deficiência foram alvo de agressões em dois registros de violências na cidade de Patos de Minas entre terça (3/1) e quarta-feira (4/1). No primeiro, um idoso com deficiência intelectual acabou amarrado em meio a um assalto e, no outro, uma cadeirante foi agredida pelo ex-namorado.









Após as agressões, o ex fugiu para um matagal e não foi mais visto. O homem é procurado.





Eles tiveram um relacionamento rápido, de apenas um mês, e com o fim do namoro, ele passou a ameaçá-la por não aceitar o término.

Assalto

Na terça, uma fazenda no Município do Alto Paranaíba foi assaltada por três ladrões armados, que roubaram cerca de R$ 2 mil em dinheiro e uma caminhonete. Eles bateram e amarraram um homem de 66 anos com problemas de ordem intelectual. A vítima ficou agitada com a invasão. Ele foi deixado no local e os bandidos fugiram.





Durante a ação, uma mulher de 56 anos e uma criança de 6 anos escaparam dos criminosos e se esconderam em uma área de mata próxima do imóvel rural. Ainda que a Polícia Militar tenha feito buscas pela região, ninguém foi encontrado.