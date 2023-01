BR-381: acidente entre ônibus, carros e carreta deixa feridos e fecha pista

Motorista da carreta foi retirado das ferragens em estado grave (foto: Arteris/Reprodução)

Um acidente entre um ônibus, cinco carros e uma carreta deixou feridos na manhã desta quinta-feira (5/1), na altura do km 531 da BR-381, em Itatiaiuçu, no Centro de Minas. A batida foi no sentido São Paulo e fechou a pista nos dois sentidos por cerca de uma hora.

Segundo a Arteris, empresa que atua na rodovia Fernão Dias, equipes da concessionária atuam no local.

O condutor da carreta foi retirado das ferragens em estado grave. Três vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim e outras sete pessoas recusaram atendimento.

Por volta das 8h20, a faixa direita foi liberada para tráfego, mas a faixa esquerda permanece interditada para atuação das equipes.

O trânsito é complicado na região, com 7 km de fila.