Acidente na BR-040 com carretas e caminhões interdita trânsito

Apesar da gravidade do acidente, na regisão de São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 245, não há interdição no sentido Rio de Janeiro e nem no sentido Distrito Federal (foto: Reprodução)



Entre as ocorrências, destaque para um acidente próximo ao km 245 na BR-040, pouco antes da praça de pedágio de Luizlândia do Oeste (JK), em João Pinheiro, envolvendo duas carretas e dois caminhões.



Aristides Júnior, inspetor da PRF, informou sobre o acidente: "Em São Gonçalo do Abaeté/MG, na BR-040, km 245, em 03/01/2023 08:00, ocorreu uma interdição total, ambos sentidos, devido a colisão frontal entre dois veículos de carga, com derramamento de óleo no local. Uma vítima grave e duas moderadas".



LEIA MAIS 09:17 - 03/01/2023 Afetados pelas chuvas em Minas passam de 9 mil

08:08 - 03/01/2023 BH tem previsão de chuva intensa; 541 municípios estão em alerta

06:00 - 03/01/2023 Covid-19 em MG: Números de contaminados em 2022 cresce, mas mortes diminuem Com as estradas de Minas Gerais movimentadas, seja por causa do descanso prolongado das festas de fim de ano - muitos adiaram a volta ao trabalho - e o início das férias, somado às chuvas que caem em todo o estado , as estradas estão ainda mais perigosas, com tráfego intenso.Entre as ocorrências, destaque para um acidente próximo ao km 245 na BR-040, pouco antes da praça de pedágio de Luizlândia do Oeste (JK), em João Pinheiro, envolvendo duas carretas e dois caminhões.Aristides Júnior, inspetor da PRF, informou sobre o acidente: "Em São Gonçalo do Abaeté/MG, na BR-040, km 245, em 03/01/2023 08:00, ocorreu uma interdição total, ambos sentidos, devido a colisão frontal entre dois veículos de carga, com derramamento de óleo no local. Uma vítima grave e duas moderadas".Apesar da gravidade do acidente, na região de São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 245, não há interdição no sentido Rio de Janeiro e nem no sentido Distrito Federal.





10:06 - São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 245, acidente. Sem Interdição no sentido RJ. Sem Interdição no sentido DF. Lentidão no sentido RJ de 2 Km e sentido DF de 2 Km. Ponto de Ref.: após a ponte do Rio Abaeté %u2014 Via 040 (@via040) January 3, 2023





Mas tem, sim, lentidão no sentido Rio de Janeiro de 2Km e no sentido Distrito Federal, também de de 2Km. Para o motorista se localizar, o ponto de referência é logo depois da ponte do Rio Abaeté.

Leia também: Milhões da Mega da Virada alimentam sonhos em Florestal





Não há informações sobre o que de fato aconteceu até o momento, apenas que ocorreu às 7h50 desta terça-feira (03/01) no KM 245, após a ponte do Rio Abaeté. Às 10h, uma das faixas, fechada, foi liberada e o trânsito seguia no fluxo pare e siga.





Sabe-se que ocorreu derramamento de óleo na pista e o tempo chuvoso pode ter sido uma das causas do acidente. A equipe da VIA 040 está no local e a Polícia Rodoviária Federal também.