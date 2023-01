Covid-19 em MG: Números de contaminados em 2022 cresce, mas mortes diminuem

83,8% da população mineira foi imunizada com dose única ou com duas doses. Entretanto, apenas 64,5% receberam a primeira dose de reforço, enquanto a segunda dose de reforço foi aplicada em 45% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Em 2022, Minas Gerais registrou mais de 1,8 milhão de novos casos de Covid-19. Destes 7.806 resultaram em óbitos, segundo informações do Boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (2/1) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).O total de casos confirmados até 2021 foram de cerca de 2,2 milhões, com 56.668 mortes. A discrepância entre o número de mortes por contaminados se deve a eficácia do programa de vacinação adotado no estado.O número de internados devido a complicações da doença também mostrou um avanço mais tímido. 195.512 pessoas tiveram que ser hospitalizadas no Estado até o início de 2021; nesse ano o número foi de cerca de 20 mil pessoas a mais.

Os dados apontam que 83,8% da população mineira foi imunizada com dose única ou com duas doses. Entretanto, apenas 64,5% receberam a primeira dose de reforço, enquanto a segunda dose de reforço foi aplicada em 45%.



Desde o início da pandemia 612 municípios de Minas Gerais registraram mortes devido a enfermidade, 72% das vítimas têm mais de 60 anos. Ao todo foram confirmados 4.086.432 casos no Estado até o momento.