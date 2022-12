Barbacena vai oferecer remédio contra COVID-19 em postos de saúde

Uso e venda do antiviral foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de novembro. (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP) A Prefeitura de Barbacena, na Região Central de Minas Gerais, vai disponibilizar, a partir desta sexta-feira (30/12), o remédio Paxlovid, que age contra a COVID-19, na rede pública de saúde da cidade. O uso e a venda do antiviral foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de novembro.





De acordo com o executivo municipal, o remédio será usado, inicialmente, no tratamento de pessoas que possuem maior chance de desenvolver complicações pela doença, como os pacientes imunodeprimidos e idosos com mais de 65 anos, que tenham sintomas leves e moderados.





Como funciona o remédio?

Paxlovid é composto por dois medicamentos que são ingeridos simultaneamente. Cada dose contém dois comprimidos do nirmatrelvir, de cor rosa, e um do ritonavir, branco.





Enquanto o primeiro inibe a liberação das proteínas de replicação do vírus, o segundo diminui a assimilação do primeiro comprimido pelo organismo, que, em maior quantidade no sangue, combate o vírus.

Precisa de receita médica para comprar o remédio?

De acordo com a Anvisa, a venda do Paxlovid só é permitida mediante apresentação de receita médica.

Quando o Paxlovid é receitado?

O antiviral deve ser receitado apenas durante os cinco primeiros dias de sintomas da COVID-19. A recomendação é que o remédio seja ministrado em pacientes maiores de 18 anos com comorbidade e idosos que estejam com sintomas moderados da doença.

Quais as contraindicações?

De acordo com a bula do Paxlovid, não é recomendado que os comprimidos sejam usados após os cinco primeiros dias de sintomas da COVID, além daqueles pacientes com menos de 40 kg e pessoas com insuficiência renal grave, insuficiência hepática grave ou suspeita de cirrose.