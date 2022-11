Anvisa aprova uso e venda de remédio contra COVID-19

Compra do medicamento contra COVID será autorizada mediante receita médica (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso e a venda do Paxlovid, remédio contra COVID-19. O medicamento poderá ser adquirido sob prescrição médica em farmácias particulares.





De acordo com o órgão, a determinação também prevê que o fabricante do remédio mantenha e priorize o abastecimento para as unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).





Conforme a diretora relatora do órgão, Meiruze Freitas, a venda no mercado privado vai aumentar a facilidade de acesso ao tratamento da COVID-19, visto que o medicamento deve ser tomado dentro de cinco dias após o início dos sintomas.





“O diagnóstico precoce e o tratamento ambulatorial, quando necessário, são importantes para evitar a progressão da doença para casos graves”, afirmou a diretora. Ela reiterou ainda que o tratamento não substitui a vacinação.